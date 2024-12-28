"Я переглянув свої цінності": головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен прокоментував участь у проєкті

Вчора, 28 грудня, відбувся фінал реалітішоу "Холостяк-13". Головний герой проєкту – ветеран російсько-української війни Олександр Будько "Терен" – зробив свій вибір. Він зізнався у коханні 28-річній бізнесвумен, волонтерці і перекладачці німецької мови – Інні Бєлєнь.

Після завершення реалітішоу Олександр опублікував в Instagram фото елегантного образу, у якому він з'явився на фінальній церемонії, і прокоментував свою участь у проєкті.

Олександр Терен/Instagram Олександра Терена

Чоловік зізнався, що це було для нього цікавим досвідом.

"Для мене проєкт завершився ще восени, а для вас, любий глядачу, лише вчора. Можу сказати, що це був дуже цікавий досвід – ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон.

Усі навколо почали проживати мою історію: хтось радів, хтось ненавидів. Чи хотів би я щось змінити? Можливо, так. Певні слова чи дії я б переглянув. Але чи змінило б це щось у моєму житті?

Цей проєкт став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом. Наскільки друзі готові прийняти мене в такій ролі? Наскільки суспільство готове сприймати нову реальність без того, щоб відводити очі чи ніяковіти?" – зазначив Терен.

Він також подякував проєкту за те, що вони разом пройшли цей шлях. А ще Олександр після шоу переглянув свої цінності і ставлення до людей.



"Чи став я іншим? Можливо. Я переглянув свої цінності та ставлення до інших людей. І навіть почав більше любити тварин.



Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проєкт завершено, але життя – ні. Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні – це все, що ми маємо. Дякую тобі, любий глядач, що цю частину історії ми проживали разом. Твоя підтримка неоціненна", – завершив Будько.

Нагадаємо, Олександр Будько "Терен" – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.

У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" з позивним "Терен".

У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.

Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.

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