"Я плачу через дітей": Катя Осадча написала емоційний пост

Катя Осадча написала емоційний пост в Instagram сьогодні у всесвітній День захисту дітей.

Під час війни, яку Росія 3,5 місяця тому розгорнула на території України, постраждало дуже багато дітей. Осадча часто говорить про дітей у своїх публікаціях в Instagram та її новий пост знову присвячений маленьким українцям.

"У День захисту дітей особливо голосно хочеться кричати про жах, який відбувається з дітьми в Україні! Нещодавно мене запитали, чи часто я плачу? Я плачу здебільшого через дітей, не своїх, а тих, що залишилися без батьків, поранених, загиблих маленьких ангелів .

Дітей, яких незаконно вивезли до Росії і деякі навіть не знатимуть, де вони народилися, їх просто, як речі привласнили собі орки…. Це такий нестерпний біль і таке нестерпне відчуття несправедливості.

Мені почали снитися діти і люди, яких ми шукаємо, а ще стіни, що падають від снарядів… напевно, всі ми маємо в підсвідомості те, що приходить вночі.

Я вірю, що одного разу всі сім'ї об'єднаються, а стіни, що падають, залишаться тільки в снах. Ми переможемо зло", — написала Осадча.

Катя, нагадаємо, разом із командою продовжує займатися пошуком зниклих дітей та дорослих за допомогою телеграм-каналу "Пошук зниклих", створеного за її ініціативи.

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