"Я ще ніколи не почувалася такою потрібною": Даша Астаф’єва взяла участь о флешмобі на честь волонтерів

"Я ще ніколи не почувалася такою потрібною": Даша Астаф’єва взяла участь о флешмобі на честь волонтерів

Даша Астаф’єва з перших днів війни в Україні займається волонтерством та допомагає українцям. Бо у кожного з нас зараз свій фронт.

Напередодні Міжнародного дня подяки волонтерам, що відзначається 20 квітня, Даша взяла участь у флешмобі, #дякуюволонтерам від @1plus1_ua. Співачка записала своє звернення до волонтерів та виклала його в Instagram.

"Хочу подякувати нашим волонтерам за те, що вони з першого дня війни стали янголами охоронцями для кожного з нас. Не покладаючи крил, єднаючись та закриваючи очі на весь жах, який коїться в нашій рідній Украиїні, вони робили і роблять великі справи.

Перераховувати їх я не буду, тому що це просто неможливо. Ви й самі бачите ці справи та відчуваєте допомогу і підтримку. Я теж волонтер, і я зізнаюсь, що такою важливою і потрібною я ще ніколи себе не відчувала. Допомагати - це не тільки велике діло, це ще й дуже приємні відчуття. Я пишаюся вами та приймаю участь у флешмобі, #дякуюволонтерам від @1plus1_ua до Міжнародного дня подяки волонтерам 20 квітня, приєднуйтесь і ви! Дякую", - сказала у зверненні Даша.

В своєму блогу Даша публікує багато фотографій та розповідає про своє волонтерство та прекрасних людей, зо допомагають.

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