"Я широко відкривала рот, а за спиною співала оперна співачка": Ксенія Мішина про знімання у фільмі "Сусідка"

Напередодні Нового року в український прокат вийшла романтична комедія "Сусідка" з Ксенією Мішиною у головній ролі. Редакція Леді.Тсн.ua поговорила з акторкою про її роль у фільмі, кумедні ситуації під час знімань, образи її героїні та про те, як вона зустріла Новий рік.

Ксеніє, розкажіть, будь ласка, про свою героїню у фільмі "Сусідка", яка вона? Що спільного між нею і вами?

Тендітна та сором’язлива героїня одразу покорила моє серце своєю силою, чесністю та незалежністю. Таке поєднання рис характеру трохи нагадало мене і одразу викликало великий інтерес оживити цей персонаж.

Цю роль писали під вас чи був кастинг на неї? Як розпочалася ваша історія з цією стрічкою?

Був кастинг. Але я не знаю, чи проходили його інші акторки. Коли першого разу на мене приміряли чубчик, я одразу зрозуміла, що буде щось цікаве.

Фото B&H film distribution

Чи траплялися під час знімань якісь кумедні ситуації?

На зніманні вокальних сцен я широко відкривала рот, а за моєю спиною співала справжня оперна співачка і це, пам’ятаю, трохи було мені смішно.

Чи до душі вам образи вашої героїні з комедії?

Я б її відвезла на шопінг та трохи переодягла. Але я думаю, що в реальному житті головний герой, все ж таки, так і зробив.

Фото B&H film distribution

Фото B&H film distribution

Що ви полюбляєте носити у повсякденному житті? Чого у вас найбільше у гардеробі? Ви взагалі шопоголік?

Як і будь-яка жінка, я люблю шопінг та красиві речі. Але я не займаюсь накопиченням. Речі, які я не ношу, я одразу віддаю, адже зайве забирає енергію. Тому мене складно назвати шопоголіком, у мене скоріше розумне використання гарного одягу.

Стрічка вийшла на екрани напередодні Нового року, а як ви зустріли Новий рік?

Я нічого не планувала. Все минуло так, як повинно було минути. На жаль, цьогоріч я не змогла зустріти його з усією своєю родиною, але я вирішила легко до цього поставитися і відсвяткувати так, як вийде. Але наступний Новий рік, впевнена, буде щасливим і ми будемо разом за великим столом.

Ксенія Мішина / Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Що побажаєте українцям у цей складний для нас всіх час?

Берегти себе, своїх рідних та направляти вектор уваги на себе та свою сім’ю. Вірити у перемогу і не падати духом, дихати на повні груди та радіти кожному дню, наповнюючи його добрими справами. Та дуже раджу піти у кіно на "Сусідку" з коханими людьми чи друзями. Відчуєте півтори години тепла і гарного настрою, а також підтримаєте українське кіно.

Нагадаємо, на прем'єру фільму "Сусідка" прийшли зірки і учасники різних сезонів романтичнго шоу "Холостяк".

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