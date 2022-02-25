"Я солідарна з усіма в Україні": Майлі Сайрус відреагувала на вторгнення Росії в Україну

Співачка Майлі Сайрус приєдналася до своїх знаменитих колег, які підтримують Україну у цей непростий час. Співачка опублікувала в Instagram Stories пост, де згадала свої знімання кліпу у Києві.

"Цього ранку було несамовито прокидатися від звісток про вторгнення в Україну. У мене був неймовірний досвід знімань кліпу Nothing Breaks Like A Heart в Києві, і я буду вічно вдячна місцевій спільноті, яка прийняла мене з розпростертими обіймами. Є місцеві повідомлення, що вже вбито щонайменше 40 українців, і цей конфлікт може призвести до ще більшої кількості смертей, ще однієї кризи з біженцями, коли так багато людей були змушені покинути свої будинки, і так я солідарна з усіма в Україні, хто постраждав від цього нападу, і з нашою світовою спільнотою, яка закликає до негайного припинення цього насильства", — написала знаменитість.

Instagram Майлі Сайрус

Нагадаємо, що знімання кліпу відбувалися на Дарницькому мості протягом двох вихідних днів у жовтні 2018 року.

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