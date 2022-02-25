"Я солідарна з усіма в Україні": Майлі Сайрус відреагувала на вторгнення Росії в Україну

Співачка Майлі Сайрус приєдналася до своїх знаменитих колег, які підтримують Україну у цей непростий час. Співачка опублікувала в Instagram Stories пост, де згадала свої знімання кліпу у Києві.
"Цього ранку було несамовито прокидатися від звісток про вторгнення в Україну. У мене був неймовірний досвід знімань кліпу Nothing Breaks Like A Heart в Києві, і я буду вічно вдячна місцевій спільноті, яка прийняла мене з розпростертими обіймами. Є місцеві повідомлення, що вже вбито щонайменше 40 українців, і цей конфлікт може призвести до ще більшої кількості смертей, ще однієї кризи з біженцями, коли так багато людей були змушені покинути свої будинки, і так я солідарна з усіма в Україні, хто постраждав від цього нападу, і з нашою світовою спільнотою, яка закликає до негайного припинення цього насильства", — написала знаменитість.
Нагадаємо, що знімання кліпу відбувалися на Дарницькому мості протягом двох вихідних днів у жовтні 2018 року.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.