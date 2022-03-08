"Я стою з Україною": Енн Гетевей зробила пожертвування та закликала шанувальників приєднатися до неї

Голлівудська акторка Енн Гетевей підтримала Україну та наш народ публікацією у своєму Instagram.
"Мир – це право людини. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у пожертвуваннях @redcrossukraine, @unicef та @savethechildren (і/або скрізь, де ви можете).
Я надсилаю свої постійні щирі молитви народу України.
#Я стою з Україною", — написала акторка.
Дуже багато зірок підтримують Україну та наш народ. Вікторія та Девід Бекхеми написали сьогодні, що роблять пожертвування та закликають інших допомагати українцям, а українська співачка Міка Ньютон, яка живе в США, написала, що створює фонд для підтримки онкохворих, які втратили все і все ще потребують лікування в Україні під час війни .
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