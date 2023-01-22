"Я в шоці": "Холостяк" Алекс Топольський відреагував на допис переможниці шоу про їхнє розставання

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" - бізнесмен Алекс Топольський - відреагував на допис переможниці проєкту Катерини Лозовицької про їхні стосунки та про те, чому вони розійшлися. Дівчина заявила, що вона стала ініціаторкою розриву і причина цьому – неготовність Алекса до побудови стосунків, його неуважність до неї, відсутність з його боку турботи, підтримки і романтики.

Алекс Топольський і Катерина Лозовицька/Instagram

Топольський був шокований дописом Лозовицької. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. Чоловік також зазначив, що саме він був ініціатором припинення їхніх стосунків, і це засмутило дівчину.

"У кожного своя правда! Думаю, багато хто вже прочитав пост Каті… я теж… І я в шоці…

Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлись на гарній ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися.

На пост-шоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже засмутило", - написав бізнесмен.

Алекс зауважив, що для коханої людини він зробить все можливе. Він також додав, що над стосунками мають працювати двоє людей, між якими має бути довіра і відкритість. А якщо люди розходяться, значить у цьому винні обоє.

Катерина Лозовицька і Алекс Топольський/Instagram

"Я готовий перевернути гори заради іншої людини, якщо відчуваю віддачу і в свою сторону. Мені не потрібні дифірамби та слова. Ти просто відчуваєш - тебе люблять чи ні!

Коли я відчуваю, що мене не потребують, не чекають моєї підтримки, моєї турботи, то мені цього проявляти і не хочеться.

Я завжди був людиною, яка робить перший крок, але якщо немає кроку назустріч, бажання віддавати починає згасати і мені просто не хочеться робити нічого.

Стосунки це 50 на 50. Кохання – це завжди про двох людей. Без довіри нічого не буває, я завжди за те, щоб ділитися почуттями, переживаннями та невдоволенням, щоб разом це виправляти. Слова Каті стали для мене несподіванкою, адже я дізнаюся про це через декілька місяців.

Люди розходяться, це завжди боляче. Але це життя і так буває. У розриві немає однієї винної сторони. Але й маніпуляцій на почутті провини теж не хочу", - розповів Топольський.

Він також зізнався, що йому шкода, якщо він образив фіналісток шоу - Катю чи Сашу.

"Якщо я образив чи зачепив почуття Каті чи Саші, мені шкода. Я абсолютно не ідеальний, маю багато недоліків, непростий характер, це правда. І я точно десь був справді не правий.

Але я не втрачаю надії зустріти свою рідну душу. Мої мрії про сім'ю, двоє дітей нікуди не зникли. Я бажаю Каті, Саші, собі і кожному, хто прочитав пост справжнього істинного безмежного кохання", - підсумував Алекс.

Нагадаємо, акторка і учасниця проєкту "Холостяк-12" - Вікторія Варлей - вийшла заміж у США і опублікувала весільну світлину з коханим.

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