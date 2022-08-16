"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху": Наталія Єгорова про розлучення з Віталієм Кличком

Колишнє подружжя, навіть розлучаючись, демонструє взаємну повагу та зразковий такт.

Колишня модель, а нині співачка Наталія Єгорова, яка була дружиною мера Києва Віталія Кличка, довгих 25 років прокоментувала на своїй сторінці новину про своє розлучення"

"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною 25 років.

Наше Розлучення - це обдумане, взаємно прийняте рішення.

Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися.

Ми виростили 3-х приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми Батьками.

Між нами, як і раніше, дружні, повні поваги до один одного стосунки.

Ми завжди підтримували та продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин ….

Я бажаю Віталію лише всього самого найкращого…

"Новий розділ життя" починається…"

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Таким чином показавши, що жодних скандальних подробиць та взаємних звинувачень у їхній історії не буде.

Наталя зараз перебуває у Берліні і робить все, щоб допомагати Україні у ці складні воєнні часи.

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