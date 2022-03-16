"Я вірю в нашого президента": переможниця "Холостяка-11" показала фото із Зеленським

Анна Богдан виклала архівне фото із президентом України і зазналася, що захоплюється ним.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram архівну світлину, на якій вона зазнімкована з президентом України Володимиром Зеленським.

Дівчина розповіла, що познайомилася із Володимиром Олександровичем ще до того, як він став президентом. Вона зізналася, що захоплюється його талантом і його ставленням до своєї сім'ї та людей. Богдан додала, що вірить у нього, як у президента.

"Сьогодні мій пост про одну неймовірну людину, яку я знаю не по чуткам, а особисто. Ми познайомились ще задовго до того, як він став президентом України. Володимир Олександрович мені завжди подобався, перш за все як людина, як комік, який дарував усмішки на наших обличчях, я завжди захоплювалась його талантом.

На мій погляд, він дуже добра і порядна людина. Завжди було любо спостерігати з якою повагою та трепетом він ставиться до своєї дружини, до своїх дітей, як ставиться до своїх друзів, та взагалі до людей, яких він не знає. І я знаю, наскільки він любить Україну та українців, і як сильно хоче та мріє про процвітання нашої з вами держави.

Ми віримо у вас, у нашу армію та наше щасливе майбутнє.

Зараз нас, нашу державу та нашу свободу знищує ворог, але Україна, як фенікс, ми повстанемо з попелу!

Я вірю в нашого президента @zelenskiy_official, цілий світ з нами. Разом до перемоги".

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