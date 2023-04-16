"Я втомилась": 160-кілограмова модель plus-size показала, як тренується у спортзалі

35-річна модель любить займатися спортом.
Американська модель plus-size Анна О'Браєн, вага якої 160 кілограмів, опублікувала в Instagram відео зі спортзалу. Жінка показала, як відбувається її тренування.
Вона зовсім не шкодує себе і ретельно виконує кожну вправу.
"Я втомилася", - сказала вкінці відео Анна.
На тренування модель одягла блакитний топ і помаранчеві шорти, які скомбінувала з чорними кросівками.
"Я найщасливіша, коли більше рухаюся. Я вдячна, що моя енергія повернулася і я можу повернутися до активного життя, яке люблю", - написала під відео О'Браєн.
Нагадаємо, раніше Анна у коричневому купальнику з квітковим принтом продемонструвала пишні форми.
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