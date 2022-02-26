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"Я за Україну": акторка Кетрін Винник відреагувала на вторгнення РФ

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"Я за Україну": акторка Кетрін Винник відреагувала на вторгнення РФ

Кетрін Винник / Associated Press

Акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну. Зірка серіалу "Вікінги" поділилася в Instagram Stories кадрами розгромленого військовою технікою Києва.

Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник
Кетрін Винник / ©
Кетрін Винник

Також дівчина написала короткий пост, до якого прикріпила прапор України.

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