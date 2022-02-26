"Я за Україну": акторка Кетрін Винник відреагувала на вторгнення РФ

Акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала Україну. Зірка серіалу "Вікінги" поділилася в Instagram Stories кадрами розгромленого військовою технікою Києва.
Також дівчина написала короткий пост, до якого прикріпила прапор України.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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