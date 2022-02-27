"Я знаю, страшно": Джамала записала звернення до російського народу із закликом допомогти зупинити війну

На Youtube з'явився канал, де публікують відео українських знаменитостей, які звертаються до росіян із закликом виходити на вулиці та припинити війну.

В Instagram співачка також опублікувала це відео, яке супроводжувала текстом українською, російською та англійською мовами. Для своїх шанувальників та людей у всьому світі.

"Вчора вночі я під звуки бомб і страшних зведень, як і моя прабабуся в "1944", у прямому розумінні з дітьми на руках за 15 хвилин збиралася. І зрозуміла, що нічого я і не зібрала. Неможливо "зібрати" свій будинок.

Я вірю в мою російськомовну аудиторію, людей, які приїжджали до мене на концерти з усіх куточків Росії. Я знаю, що вам непросто, це великий ризик. Але ви можете впливати, ви недооцінюєте себе!

Мої слухачі у всьому світі! Дякую вам за підтримку!

І ваші особисті телефони, пропозиції ваших будинків. Я дякую вам за цю підтримку. Це неоціненно!

Я вірю, що разом ми сильніші, ніж думаємо. Важливо говорити як є: Росія напала на нас простих людей в Україні!", — написала Джамала.

Раніше схожі відеозвернення публікували Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Потап, Настя Каменських, Діма Монатік та багато інших зірок.

Читайте також: