Яблуко від яблуні: 19-річна дочка супермоделі 90-х Крісті Тарлінгтон дебютувала на Тижні моди

Це був перший важливий показ для дівчини і, ймовірно, в майбутньому вона все частіше з'являтиметься на подіумах відомих марок.

У Мілані триває Тиждень моди та одним із брендів, який презентував нову колекцію, був Дім Alberta Ferretti. На подіумі публіці було представлено колекцію весна-літо 2023-2024.

А ось однією з моделей, що взяли участь у показі, стала ще одна Nepo Baby — 19-річна Грейс Бернс. Дівчина донька актора Едварда Бернса та Крісті Тарлінгтон — легендарної супермоделі 90-х, яка з'явилася на знаменитому фото Петера Ліндберга разом із Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Ліндою Євангелістою та Тетяною Патітц. На подіум Грейс вийшла в обтислій сукні з квітковим візерунком на одне плече.

Ця поява на подіумі стала дебютом для Грейс на Тижні моди, хоча раніше вона з'являлася у фотосесії Caroline Herrera, а також знімалася для Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine та Perfect.

Грейс Бернс / Фото: Getty Images

Слоган Nepo Baby — з'явився від слова непотизм, що означає вид фаворитизму, який полягає у наданні привілеїв родичам чи друзям незалежно від їхніх професійних якостей. Простими словами це добре відоме всім нам кумівство. А ось Nepo Baby (непо дитинка) застосовується безпосередньо до дітей, яких просунули багаті батьки.

Також до Nepo Baby належать і діти інших знаменитостей: Ліла Мосс, Гейлі Бібер, Кая Гербер, Дева Кассель, Кендалл Дженнер, Белла та Джіджі Хадід, Лілі-Роуз Депп, Лені Клум. Всі ці дівчата дуже часто з'являються на подіумах і укладають контракти з відомими брендами, але лише завдяки популярності своїх батьків.

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