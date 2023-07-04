Як ангел: українська модель Крісті Пономар продефілювала на показі Giambattista Valli

Вбрання моделі було напівпрозорим та з ефектними розрізами.

У Парижі стартував Тиждень високої моди, де різні відомі бренди репрезентують публіці свої колекції. Серед тих, хто взяв участь у заході, був і Модний дім Giambattista Valli.

Серед моделей, які взяли участь у дефіле, була й українка Крісті Пономар. Дівчина продемонструвала на подіумі довгу прозору сукню-кольчугу зі стразами, яка ефектно сяяла у світлі софітів.

Вбрання мало довгі рукави та розрізи практично до талії, а носила Крісті його з високими чорними закритими трусами.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Також сукня мала невеликий шлейф, а ззаду у неї була відкрита спина, виріз на якій був у вигляді великого серця, обшитого білими рюшами. Цей декор нагадував крила ангела.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram Крісті показала своє дефіле детальніше.

Також модель поділилася закулісним процесом і показала, як ведеться підготовка до шоу.

Крісті Пономар показала підготовку шоу Giambattista Valli / instagram.com/kristyponomar

Крісті Пономар показала підготовку шоу Giambattista Valli / instagram.com/kristyponomar

Крісті Пономар показала підготовку шоу Giambattista Valli / instagram.com/kristyponomar

Крісті Пономар показала підготовку шоу Giambattista Valli / instagram.com/kristyponomar

А після шоу на вулиці до моделі підійшов фотограф, який підтримує Україну, та попросив підписати прапор нашої країни.

instagram.com/kristyponomar

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