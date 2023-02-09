Як Барбі: Нікі Гілтон-Ротшильд прийшла на вечірку в яскравому луку та показала, що носить у сумці

39-річна Нікі відвідала вечірку Тижня моди у Нью-Йорку у середу ввечері. Для виходу знаменитість обрала повністю рожевий ансамбль, поєднуючи яскраво-рожевий джемпер з мініспідницею з імітацією шкіри крокодила, рожевою сумкою зі стразами та прозорими рожевими туфлями з блискучими брошками та фігурними підборами.

Сумка Нікі була розстебнута і можна було роздивитися, що носить у ній знаменитість. Щоправда видно там небагато, десятидоларова купюра та якась біла коробка.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

У Гілтон-Ротшильд був насичений вечірній макіяж з пишними нарощеними віями та блиском на губах, також вона зробила ідеально рівне укладання і доповнила образ сережками з камінням, прикрасою на шиї у вигляді ланцюга та каблучками – заручальною та весільною. Також зробила червоний манікюр.

Нікі Гілтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нікі одружена з єдиним сином банкіра Амшеля Ротшильда — Джеймсом Ротшильдом, ставши частиною однієї з найбагатших сімей у світі 10 липня 2015 року. Їхнє весілля відбулося в Оранжереї в Кенсінгтонському палацовому саду в Лондоні. За майже вісім років шлюбу у пари народилося троє дітей – дві дочки та син.

Нікі Гілтон і Джеймс Ротшильд / Фото: Associated Press

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