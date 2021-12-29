Як богиня: Ельза Госк у ефектній червоній сукні сяяла на тлі ялинки

Як богиня: Ельза Госк у ефектній червоній сукні сяяла на тлі ялинки

Шведська модель Ельза Госк продемонструвала розкішний лук підписникам в Instagram.

Минулого тижня багато зірок святкували Різдво. 33-річна Ельза з цього приводу сфотографувалася біля ялинки, красиво прикрашеної різнокольоровими кулями, червоного та жовтого кольору, а також святковими цукерками.

Одягнена екс"ангел" Victoria's Secret була в червону сукню, яка пікантно підкреслювала її груди, і була з високим розрізом, завдяки якому Ельза показала красиві ноги.

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Розкішний лук Ельза Госк доповнила червоними лакованими туфлями на шпильці та маленьким червоним клатчем. А ще золотим кольє на шиї, макіяжем у нюдових відтінках і зібрала волосся в зачіску. Модель мала просто приголомшливий вигляд.

Це було перше Різдво для Ельзи, яке вона святкувала вже у статусі мами. У лютому 2021 року модель народила доньку Тууліккі.

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