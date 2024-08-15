Як богиня: Кім Кардашян відвідала інтерв'ю в ефектному вбранні з голим животом

Американська телезірка Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб відвідати "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", де розповіла про забавні способи, якими люди показують їй, що носять її одяг Skims та роботу над серіалом All's Fair. З'явилася на цьому шоу вона в білій суні креативного дизайну, в якому трохи була схожа на грецьку богиню.

Вбрання Кім було від Grace Ling і являло собою топ і довгу спідницю, з'єднаних в зоні талії тонкими шнурками. На спідниці у сукні також було драпування спереду та ззаду, а от топ прикрашав сріблястий елемент спереду.

Образ Кім доповнила прозорим взуттям на підборах, укладанням з легкими кучерями, а також макіяжем з ніжними рум'янами на щоках.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

У відео вона також розповіла про своїх дітей, які намагаються стати для неї свахами.

Зазначимо також, що робота в проекті All's Fair для Кім, яка вже багато років є головною телезіркою світу, — не новинка і з погляду серіальних зйомок. Нещодавно вона разом з Еммою Робертс знялася в одному з сезонів серіалу "Американська історія жахів".

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