"Як буває самотньо коли…": українські артисти презентували романтичну пісню, присвячену всім закоханим

Українські артисти SVOYA music і Накрай випустили ніжну колаборацію.
Лідерка гурту SVOYA music Марічка Боднар і співак Накрай презентували спільну романтичну пісню "Як буває самотньо коли…", яку присвятили всім закоханим.
"І не вистачить слів розказати, як буває самотньо, коли тебе поруч зі мною немає…". Артисти піднімають тему складних стосунків, коли кохана людина далеко, на відстані, коли не можеш до неї доторкнутися, відчути, обійняти. Коли дуже хочеться бути поруч, але реальність розлучає двох людей.
"Війна змінила життя кожного, а особливо стосунки закоханих. Багато пар зараз розлучені долею, хтось на війні, хтось за кордоном… І ці відчуття самотності та розлуки нам з Василем теж близькі", - поділилася Марічка.
"Пісню я написав для своєї дружини, але, коли почув, як звучить, то зрозумів, що зараз багато хто знайде свій сенс у цих рядках", - додав Накрай.
Нагадаємо, раніше SVOYA презентувала композицію "Молитва", яку присвятила українським воїнам. В основу пісні ліг вірш, який вже давно став для захисників молитвою-оберегом.
Читайте також:
- "Кожен із нас - це і є Україна": співачка SVOYA підбадьорила патріотичний дух українців
- "Я молюсь Богу за перемогу, щоб повернувся до матері син": українська співачка розчулила до сліз новою піснею
- Артистка ALISA у гарних сукнях-вишиванках постала у кліпі на пісню про вроду українок
- У романтичній сукні з корсетом: Злата Огнєвіч у ніжному образі презентувала нову пісню
- Воєнний плейліст: 20 найкращих пісень, записаних після початку широкомасштабного вторгнення
- Пісня, яка надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував новий кліп