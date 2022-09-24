"Як буває самотньо коли…": українські артисти презентували романтичну пісню, присвячену всім закоханим

Лідерка гурту SVOYA music Марічка Боднар і співак Накрай презентували спільну романтичну пісню "Як буває самотньо коли…", яку присвятили всім закоханим.

"І не вистачить слів розказати, як буває самотньо, коли тебе поруч зі мною немає…". Артисти піднімають тему складних стосунків, коли кохана людина далеко, на відстані, коли не можеш до неї доторкнутися, відчути, обійняти. Коли дуже хочеться бути поруч, але реальність розлучає двох людей.

"Війна змінила життя кожного, а особливо стосунки закоханих. Багато пар зараз розлучені долею, хтось на війні, хтось за кордоном… І ці відчуття самотності та розлуки нам з Василем теж близькі", - поділилася Марічка.

"Пісню я написав для своєї дружини, але, коли почув, як звучить, то зрозумів, що зараз багато хто знайде свій сенс у цих рядках", - додав Накрай.

Нагадаємо, раніше SVOYA презентувала композицію "Молитва", яку присвятила українським воїнам. В основу пісні ліг вірш, який вже давно став для захисників молитвою-оберегом.

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