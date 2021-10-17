Як це мило: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав фото з дружиною і донькою

Як це мило: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав фото з дружиною і донькою

Пілот розчулив підписників новим сімейним знімком.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — потішив фоловерів новим сімейним фото в Instagram.

На ньому пілот зазнімкований з дружиною — моделлю Дашею Хлистун, і їхньою донькою — п'ятимісячною Аріаною. Макс одягнений у чорну шкіряну куртку, Даша — у білу куртку, а дівчинка — у плюшевий бежевий комбінезон з капюшоном-вушками.

Макс Михайлюк з дружиною і дочкою / Instagram Макса Михайлюка

"Коли ми одне з одним, у нас є все", — підписав світлину Макс, додавши хештег #сім'я.

Підписники чоловіка у захваті від фото.

"Батькова копія", "Маленька бубочка. Радість тата і мами", "Як мило", "Неймовірні", "Дуже схожі", "Яка краса тут на фото", "Ну, як же це красиво! Дуже мило", — написали у коментарях фоловери.

Ще Михайлюк виклав знімок з дружиною, зроблений ще влітку на дні народження їхнього друга. На Максимові — біла сорочка, а на Даші — червона сукня у білизняному стилі.

Макс Михайлюк з дружиною / Instagram Макса Михайлюка

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