Як це мило: Надя Дорофєєва показала романтичне фото з новим бойфрендом

Співачка виклала фото з Михайлом Кацуріним.
Нещодавно Надя Дорофєєва розсекретила свої стосунки з ресторатором і музикантом Митхайлом Кацуріним. А сьогодні співачка опублікувала в Instagram їхню романтичну світлину. Пара зазнімкована у той момент, коли ось-ось збирається поцілуватися. На обличчі у Наді – щаслива усмішка.
Одягнена Дорофєєва у чорне вбрання і бейсболку, а Куцурін – у білу футболку, зверху якої накинув сірий світшот, і зелену бейсболку.
Знімок артистка залишила без підпису і коментарі до нього вимкнула.
А ще Надя похизувалася в Instagram Stories стильним луком. Вона позувала у білій сорочці, сірому жакеті і сірих гольфах. Аутфіт співачка доповнила білими сандалями і жовтою бейсболкою, яку тримала у руці.
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