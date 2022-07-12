Як це мило: Надя Дорофєєва показала романтичне фото з новим бойфрендом

Нещодавно Надя Дорофєєва розсекретила свої стосунки з ресторатором і музикантом Митхайлом Кацуріним. А сьогодні співачка опублікувала в Instagram їхню романтичну світлину. Пара зазнімкована у той момент, коли ось-ось збирається поцілуватися. На обличчі у Наді – щаслива усмішка.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Одягнена Дорофєєва у чорне вбрання і бейсболку, а Куцурін – у білу футболку, зверху якої накинув сірий світшот, і зелену бейсболку.

Знімок артистка залишила без підпису і коментарі до нього вимкнула.

А ще Надя похизувалася в Instagram Stories стильним луком. Вона позувала у білій сорочці, сірому жакеті і сірих гольфах. Аутфіт співачка доповнила білими сандалями і жовтою бейсболкою, яку тримала у руці.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

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