Як це мило: олімпійська медалістка Анастасія Рибачок розчулила прихильників відео зі своїм маленьким сином

Українські веслувальниці Анастасія Рибачок і Людмила Лузан вибороли "срібло" у спринті на каное-двійці на дистанції 500 метрів. Каноїстки у фінальному заїзді показали другий результат (1:54.30). Вітаємо дівчат із олімпійськими медалями і з цієї нагоди вирішили зазирнути до їхніх Instagram.

Анастасія Рибачок опублікувала там миле відео, на якому її маленький син вболіває за неї перед телевізором. Малюк, побачивши свою матусю, дуже зрадів.

"Просто хочу , щоб це відео було тут. Ось він, найголовніший мій вболівальник, маленьке чудо заради якого я на Олімпійських Іграх 2024. На кожний старт я виходжу з ним у серці та у голові.

P.S. Передивилась це відео 10 разів і однаково плачу від щастя, що мене вдома чекає він", – написала Анастасія.

Фоловерів спортсменки це відео дуже розчулило.

"Як це мило", "Божеее, ангелочок як за маму вболіває", "Чудо маленьке", "Клас! Дуже мило", "Наскільки це мило!", "Який милий вболівальник", "Це чудово", – написали вони у коментарях.

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку гарних фото Людмили Лузан.

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