Як цукрова вата: Гайді Клум у незвичайному вбранні приїхала на світський захід

51-річна Гайді Клум була присутня на галаконцерті LACMA Art+Film 2023, під патронатом Дому Gucci у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі.

Перед камерами фотографів знаменитість з'явилася у білій сукні від Lever Couture модельєрки з України Леся Верлінг'єрі, яка нагадувала цукрову вату і взула нюдові гостроносі туфлі на підборах. Клум мала червоний манікюр і педикюр, на пальцях у неї виблискувало кілька золотих каблучок, а у вухах були сережки з камінням. Модель зачесала волосся назад і зробила макіяж з акцентом на очі і трохи підкреслила губи.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Галавечір також відвідали Сальма Гаєк – у розкішній блискучій сукні, Кім Кардашян – у яскравому вбранні рожевого кольору та Дженніфер Лопес, яка виставила своє декольте на показ.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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