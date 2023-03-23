Як дівчинка: 42-річна Періс Гілтон зачарувала гламурним вбранням та бантом у волоссі

Вона любить жіночні образи, які підкреслюють її струнку фігуру.
Наслідуючи приклад британського принца Гаррі, світська левиця Періс Гілтон теж вирішила випустити книжку мемуарів, яка ще до продажу наробила галасу. Річ у тім, що знаменитість розповіла у книжці про свою юність зізнавшись, що мала ментальні проблеми та зробила аборт у 22 роки, бо була не готова стати матір'ю.
Наразі Періс активно відвідує інтерв'ю та токшоу, де розповідає про мемуари і, звичайно ж, для кожного такого виступу обирає новий образ. Також днями мільйонерка організувала автографсесію для шанувальників у Лондоні.
Для заходу вона обрала елегантний костюм темного відтінку, який складався зі спідниці-олівця довжини міді та укороченої кофтинки. Речі були виконані з твіду, мали оздоблення з люрексу, а прикрашали їх великі ґудзики з камінням.
Образ Періс доповнили чорні туфлі з вирізами, діамантові сережки, французький манікюр та мила сумка від бренду Self-Portrait із великим бантом. Особливо гламурно у цьому образу додавав оксамитовий бант у волоссі.
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