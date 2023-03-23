Як дівчинка: 42-річна Періс Гілтон зачарувала гламурним вбранням та бантом у волоссі

Наслідуючи приклад британського принца Гаррі, світська левиця Періс Гілтон теж вирішила випустити книжку мемуарів, яка ще до продажу наробила галасу. Річ у тім, що знаменитість розповіла у книжці про свою юність зізнавшись, що мала ментальні проблеми та зробила аборт у 22 роки, бо була не готова стати матір'ю.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Наразі Періс активно відвідує інтерв'ю та токшоу, де розповідає про мемуари і, звичайно ж, для кожного такого виступу обирає новий образ. Також днями мільйонерка організувала автографсесію для шанувальників у Лондоні.

Для заходу вона обрала елегантний костюм темного відтінку, який складався зі спідниці-олівця довжини міді та укороченої кофтинки. Речі були виконані з твіду, мали оздоблення з люрексу, а прикрашали їх великі ґудзики з камінням.

Образ Періс доповнили чорні туфлі з вирізами, діамантові сережки, французький манікюр та мила сумка від бренду Self-Portrait із великим бантом. Особливо гламурно у цьому образу додавав оксамитовий бант у волоссі.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

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