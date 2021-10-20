Як дівчинка: 58-річна Демі Мур в елегантній сукні сяяла на світському заході

Як дівчинка: 58-річна Демі Мур в елегантній сукні сяяла на світському заході

58-річна акторка Демі Мур вчора провела вечір на церемонії ELLE Women in Hollywood, яка відбулася вже в 27-ме в Лос-Анджелесі.

До Музею кіно Академії Демі приїхала в сукні з колекції Schiaparelli сезону весна-літо 2021. Чорна сукня з золотим ланцюжком через плече сиділа на її фігурі чудово.

Демі Мур / Associated Press

До речі, раніше в такій самій на публіці з'являлася її колега, австралійська акторка Кейт Бланшетт. Вбрання зірка тоді доповнила білим жакетом.

Демі доповнила свій образ золотими сережками-висячками і легким макіяжем на обличчі, а волосся зібрала в зачіску ззаду. Також на її зап'ясті був масивний золотий браслет, який добре гармоніював з ланцюгом на сукні.

Демі Мур / Associated Press

Зазначимо цього року лауреатами премії стали дев'ять знаменитих жінок: Анджеліна Джолі, Голлі Беррі, Джоді Комер, Джемма Чан, Дженніфер Гадсон, Рита Морено, Лорен Рідлофф, Галь Гадот і Сальма Гаєк, їх нагородили за творчий і культурний внесок, який вони внесли в світ музики, кіно, телебачення і не тільки. Але приїхали на церемонію не всі. Кілька днів тому Анджеліна Джолі і Сальма Гаєк були присутні на прем'єрі фільму "Вічні". Кажуть, там стався спалах коронавірусу. Можливо, їхня відсутність якось пов'язано з цим.

Демі Мур / Associated Press

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Зірки на 27-й церемонії ELLE Women in Hollywood (14 фото)

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