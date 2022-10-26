Як дівчинка: мама Періс Гілтон з'явилася у мінісукні на світському заході

Американка була, як завжди, дуже елегантною та розбавила свій образ оригінальними аксесуарами.
63-річна мільйонерка, світська левиця та зірка реалітішоу Кеті Гілтон з'явилася серед гостей у спортивному клубі в Голлівуді. Знаменитість мала приголомшливий вигляд в лаконічноій чорній мінісукні, яку доповнила гламурною брошкою-квіткою.
Вбрання продемонструвало стрункі ноги Кеті, тому вона вирішила підкреслити їх слінгбеками на шпильках і тілесними колготками в сітку.
Також цей образ мама Періс і Нікі Гілтон доповнила гламурною сумкою з квіткою від Oscar de la Rent та діамантовими сережками.
Ця сумка - однаіз улюблених у знаменитості, адже вона неодноразово з нею виходила у світ, показувала а реалітішоу, а також позичала Нікі.
Нагадаємо, що на початку місяця Кеті відвідала бал "Карусель надії" у Беверлі-Гіллз. Тоді вона також відзначилася оригінальним вибором сумочки.
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