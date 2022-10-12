Як дівчинка: Сальма Гаєк на червоній доріжці в мінісукні кислотного відтінку

Кінофестиваль цього року триває від 5 до 16 жовтня.

56-річна акторка Сальма Гаєк вкотре приголомшила своєю молодість і красою. Зірка фільмів "Фріда" та "Дім Gucci" відвідала Лондонський кінофестиваль, на якому презентували фільм "Бардо (або Брехлива хроніка жмені істин)".

Перед камерами акторка з'явилася у вбранні кислотного відтінку від Bottega Veneta з колекції весна-літо 2022 року з коміром-шарфом. Своє вбрання Сальма доповнила чорним жакетом із широкими манжетами та шкіряними чоботями.

Завершили образ діамантові сережки-пусети та високий пучок.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Також показ цього фільму відвідала британська акторка Джоді Тернер-Сміт. Дівчина обрала чорну сукню із круглими вирізами від Christopher Kane.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

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