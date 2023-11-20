Як друга шкіра: Дженніфер Лопес підкреслила гарну фігуру сукнею від польського бренду

54-річна актриса, співачка та бізнес-леді – Дженніфер Лопес – сходила на вечірку у гарному вечірньому образі.

Вона вдягла нюдову обтислу сукню з куліскою по всій довжині і тканинною квіткою біля шиї від польського бренду Magda Butrym з колекції весна-літо 2024. Образ Джен доповнила прозорими мюлі на високих підборах та з гострим носком, а також макіяжем із персиковими рум'янами та коричневим блиском на губах.

(гортайте фото вправо)

Також Лопес показала відео, на якому її зняли зі спини якраз на вечірці. Сукня ефектно підкреслила пишні форми зірки.

Нагадаємо, раніше у бандажній сукні з вирізами та червоними квітами від Magda Butrym з'являлася Емілі Ратаковські. Вартість такого вбрання – понад 2400 доларів.

Емілі Ратаковські / Фото: Getty Images

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (19 фото)