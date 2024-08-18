Як "дружина мафіозі": Дженна Ортега з'явилася на фотоколі фільму в зухвалому образі

Дженна Ортега, яку багато хто полюбив після ролі в серіалі "Венздей", знялася в новій картині — фільмі режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус".

Напередодні виходу фільму у Нью-Йорку відбувся фотокол. Захід минув у готелі JW Marriott Essex House. Дженна позувала перед фотографами у чорному смугастому костюмі у стилі Mob Wife (дружина мафіозі). Вбрання включало приталений жакет з фігурним декольте, довгими рукавами та ґудзиками, а також спідниці-олівця.

Образ акторка доповнила сонцезахисними окулярами, босоніжками від Dolce & Gabbana, довгим червоним манікюром і декількома прикрасами.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Також захід відвідали колежанки Дженни з фільму: Кетрін О'Гара, Вайнона Райдер та Моніка Беллуччі.

Дженна Ортега, Кетрін О'Гара, Вайнона Райдер та Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що фільм "Бітлджюс Бітлджюс" активно обговорюється не лише через зірковий склад, але також через роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона. Нібито знаменитості почали активно спілкуватися саме під час роботи над цією картиною і в результаті їхня дружба переросла у стосунки. Режисер та акторка тепер часто разом з'являються і навіть не приховують почуттів, адже навіть публічно цілувалися на червоній доріжці. Цього разу режисер не вийшов для фото на публіку.

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