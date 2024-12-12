Як дві різні людини: як за 42 роки змінився соліст гурту Modern Talking — Томас Андерс

Цього року дуету, який його прославив на весь світ, виповнилося 40 років. Але ми пропонуємо подивитись фото, зроблені ще раніше.

1984 року в Гамбурзі було засновано один із найбільш успішних і комерційних німецьких колективів – Modern Talking. Він складався з вокаліста Томаса Андерса та продюсера, а також автора всіх пісень Дітера Болена.

Modern Talking став одним із найуспішніших колективів за всю історію попмузики — записи гурту по всьому світу були продані тиражем понад 200 мільйонів екземплярів. Учасники Modern Talking стали суперзірками, пісні яких знали напам'ять. Їхня музика лунала на дискотеках, зокрема й в Україні.

Однак до такого колосального успіху вокаліст Томас Андерс пробувався вже у музиці як сольний виконавець, але прориву в нього не було. 1982 року, до свого тріумфу, він брав участь у невеликому зніманні. Співаку на фото близько 19 років.

Томас Андерс / Фото: Getty Images

Зараз Томасу вже 61 рік і на того молодого хлопця він вже зовсім не схожий, хоча вигляд має чудовий. Нещодавно, у листопаді цього року, він відвідав церемонію в Мюнхені. На червону доріжку співак вийшов у чорно-білому костюмі.

Томас Андерс / Фото: Getty Images

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