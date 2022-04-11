"Як хочеться, щоб ми всі скоріше повернулися додому!": Надя Дорофєєва відвідала українських біженців у Варшаві

Фотографії із зустрічі співачка показала у своєму Instagram.
Надя Дорофєєва приїхала до Варшави, де зустрілася з українцями, якими були змушені залишити свої будинки та евакуюватись до Польщі. Враженнями про поїздку співачка поділилася у публікації у мікроблогу.
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"Війна змусила багатьох дорослих та маленьких українців залишити рідну країну.
Сьогодні ми завітали до наших біженців у Варшаві. Була вражена тим, як тепло тут приймають: годують, надають одяг, іграшки…Але, звісно, це ніколи не замінить дім!
Коли до мене підійшла одна дитина і подарувала шоколадку, а інша – іграшкового ведмедика, я ще раз усвідомила, що українці непереможні, поки так підтримують один одного! Найсміливіші та найнезламніші українці, я вас люблю!
І як хочеться, щоб ми всі скоріше повернулися додому!" – написала Дорофєєва під знімками.
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