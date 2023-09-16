Як із бабусиних серветок: прима Королівського балету вийшла на червону доріжку у прозорій сукні

Через відтінок її білизни створювався "голі" ефект.
31-річна британська прима-балерина Франческа Гейворд з'явилася на червоній доріжці заходу Vogue World. Це грандіозне модне шоу зібрало численних знаменитих особистостей, які демонстрували розкішні образи із кутюрних та вінтажних колекцій відомих брендів.
Франческа ж з'явилася в досить оригінальній і повністю прозорій в'язаній сукні від бренду The Row з колекції осінь-зима 2023. Вбрання було зв'язане ніби з білих серветок бабусі різного дизайну.
Спідниця у сукні була асиметрична, а сам образ Франческа доповнила такими ж в'язаними рукавичками, білими босоніжками на підборах і бантом у волоссі. Під сукнею у балерини була білизна бежевого кольору, яка зливалася з відтінком шкіри та створювала "голий" ефект.
Окрім сцени театру Франческа з'являлася і в кіно, вона зіграла у фільмі "Кішки", заснованому на однойменному мюзиклі 1981 року Ендрю Ллойда Веббера.
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