Як із металу: Сабріна Карпентер одягла незвичайну сукню на захід Time100 Next

Дівчина з'явилася перед фотографами у гламурній довгій сукні.

Видання Time опублікувало список Time 100 Next із 100 молодих людей, які змінюють світ. Добором кандидатів займалася не лише редакція, а й знаменитості: актори, музиканти, активісти.

У середу, 9 жовтня, у Нью-Йорку відбувся галавечір Time100 Next, присвячений цим впливовим людям. До списку потрапила 25-річна співачка Сабріна Карпентер.

Дівчина вирішила справити на червоній доріжці враження вбранням, тож обрала сріблястий образ від Versace. Її сукня була ніби з металу і сиділа на фігурі як влита, підкреслюючи кожен вигин дівчини. Лук співачка доповнила взуттям на величезній платформі, ніжним манікюром, а також своїм фірмовим укладанням.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Напередодні цього заходу дівчина також знялася для обкладинки видання Time у вінтажному вбранні Victoria's Secret з колекції 1997 року.

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