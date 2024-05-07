Як із похмурої казки: Лана Дель Рей з'явилася на Met Gala в образі з рогами та копитами

Минулої ночі в Нью-Йорку відбулася найочікуваніша подія світу моди - Бал Інституту костюма. Тема заходу звучала як "Сад часу" і була відсиланням до однойменного оповыдання Джеймса Балларда.

Новий креативний директор Модного дому Alexander McQueen Шон Макгірр цього року створив вбрання для співачки Лани Дель Рей, в якому вона з'явилася на Met Gala. Стилістом образу стала Моллі Дікінсон.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Образ Лани повністю відповідав темі балу - "Сад часу". Ймовірно, саме тому Шон Макгірр вирішив зазирнути в минуле і надихнеться старими роботами засновника Модного дому, в якому працює.

Вбрання Дель Рей є відсиланням до колекції Александра Макквіна осінь-зима 2006, яку він презентував у Парижі на Тижні моди.

Показ Олександра Маккуїна осінь-зима 2006 / Фото: Getty Images

Сукня Лани розшита вручну бронзовими гілками глоду, натхненними скульптурами Альберто Джакометті.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Також з натуральних гілок глоду зроблений головний убір співачки. Він драпований вуаллю з тюлю. Така композиція нагадувала роги.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Макіяж співачки був у коричневій гамі, волосся вона знову освітлила.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Завершували її образ прикраси на руці у вигляді троянди, а також черевики-копита.

Черевики Лани Дель Рей / Фото: Associated Press

Фото: instagram.com/mollyddickson

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