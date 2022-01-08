Як красиво: Тіна Кароль у сукні у білизняному стилі звабливо звивалася на камеру

Як красиво: Тіна Кароль у сукні у білизняному стилі звабливо звивалася на камеру

Співачка показала відео із підготовки до концертів.

Тіна Кароль повідомила в Instagram, що вона готує для шанувальників на концертах щось цікаве та гарне.

Артистка опублікувала відео, на якому вона, сидячи, спокусливо звивається під чорною тканиною з органзи, а на неї у цей момент дме штучний вітер. Грає гарна музика.

Одягнена Кароль у сексуальну чорну сукню у білизняному стилі.

"Готуюсь до наших зустрічей, знімали муди на екрани. Буде #красиво!" – заінтригувала співачка своїх фоловерів.

Шанувальники у передчутті.

"Приголомшливо красиво! Із нетерпінням чекаємо на концерти", "Увертюра просто... Я помираю! Як я хочу це почути вже наживо", "У тому, що буде красиво, ми навіть не сумніваємося", "Наша своя, неймовірно красивий розрив, вже мурахи і в передчутті", "Як гарно, дуже чекаємо", — написали підписники Тіни.

Нагадаємо, раніше Кароль продемонструвала елегантний образ, у якому вона виступила на концерті "Вечірнього кварталу". Артистка була одягнена у чорну сукню-бюстьє від бренду Mônot з сексуальним декольте і високим розрізом до стегна.

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