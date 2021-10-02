Як лавандова хмара: Кеті Перрі з'явилася у величезній сукні на церемонії в Беверлі-Гіллз

Як лавандова хмара: Кеті Перрі з'явилася у величезній сукні на церемонії в Беверлі-Гіллз

Зірка здивувала вбранням незвичайного фасону.

Співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум обожнюють одне одного. Пара всюди з'являється разом і після народження їхньої дочки Дейзі ще більше зблизилися.

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Днями зіркова пара з'явилася на заході журналу Variety в Центрі мистецтв Волліса Анненберга в Беверлі-Гіллз. Також там побувала і Анджеліна Джолі з дочкою.

Для церемонії Кеті вибрала незвичайну сукню від бренду Schiaparelli, яка була просто величезного розміру та мала довгий шлейф і пишні рукави-ліхтарики. У цьому вбранні співачка нагадувала величезну лавандову хмару, але чесно кажучи, вигляд в цій сукні вона мала милий. Доповнили образ співачки великі сережки, теж від Schiaparelli.

Кеті Перрі / Associated Press

Орландо ж вибрав простий чорний костюм і сорочку. Краватку актор вирішив не одягати.

Кеті Перрі / Associated Press

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Стиль Кеті Перрі (17 фото)

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