Як мило: екс"Холостяк" Макс Михайлюк опублікував нову світлину з однорічною донькою

Пілот любить показувати фоловерам свою дитину.
Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — знову розчулив підписників в Instagram новим знімком зі своєю однорічною донькою Аріаною.
В Instagram Stories щасливий батько опублікував фото, на якому він солодко спить поряд із малюком. Дівчинка поклала ручку йому на обличчя. Це має дуже милий вигляд.
Михайлюк часто показує фоловерам у соцмережі милі знімки з донькою. Раніше він зробив селфі, йдучи з дитиною на прогулянку.
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