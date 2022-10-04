Як мило: ексучасник "Холостяка" Макс Михайлюк показав підрослу доньку

Пілот обожнює свою донечку і з радістю ділиться її світлинами із підписниками.

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — показав фоловерам в Instagram Stories свою підрослу півторарічну доньку Аріану.

На знімку дівчинка радісно усміхається під час прогулянки на вулиці. Одягнена вона у світлу шапочку і рожеву куртку.

Фото: Instagram Макса Михайлюка

А ось таким щасливим був Макс, коли забирав дружину Дашу і новонароджену донечку з пологового.

Макс Михайлюк з дружиною і донечкою / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Нагадаємо, дружина Михайлюка - модель Даша Хлистун – продемоснтрувала ефектний аутфіт. На чорно-білому знімку манекенниця постала у блискучій сукні, розшитій паєтками, з американською проймою. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дівчини.

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