Як мило: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото із коханим

Анна Богдан виклала новий знімок із романтичної фотосесії.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Анна Богдан, опублікувала в Instagram новий знімок із романтичної фотосесії з коханим Михайлом Заливакою.

Аня обіймає Мишка ззаду, а він тримає її за руку. Одягнені вони у шкіряні куртки. Дівчина з серйозним виразом обличчя дивиться в об'єктив камери.

"Хтось побачить смуток. Хтось побачить закохані очі. А хтось скаже: "знову повісилася на Мишка", — підписала світлину Богдан.

Нагадаємо, а фіналістка "Холостяка-11" — Юлія Бельченко "Зайка" взяла участь у благодійній фотосесії з безпритульними тваринами.

Читайте також: