Як на шоу Victoria's Secret: Алессандра Амбросіо в пікантному боді прийшла на Геловін-паті

Як на шоу Victoria's Secret: Алессандра Амбросіо в пікантному боді прийшла на Геловін-паті

Цими вихідними багато зірок відвідували різні вечірки, присвячені Геловіну.

Бразильська модель Алессандра Амбросіо відпочила на вечірці Darren Dzienciol у Бель-Ейрі у Каліфорнії.

На паті 40-річна модель прийшла практично в такому ж образі, як колись виходила на подіум в рамках щорічного Victoria Secret Fashion Show. На Алессандрі був білий боді, розшитий камінням, ангельські крила, колготи в сітку та босоніжки відтінку металік на високих підборах.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Амбросіо одягла перуку з блакитним довгим волоссям, а на голові у неї красувався незвичайний головний убір. Макіяж на обличчі моделі також відповідав святу, у вухах виблискували сережки-висячки, на шиї – кольє, а навколо очей були наклеєні стрази. Модель мала дуже ефектний вигляд.

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