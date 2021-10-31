Як на шоу Victoria's Secret: Алессандра Амбросіо в пікантному боді прийшла на Геловін-паті

Цими вихідними багато зірок відвідували різні вечірки, присвячені Геловіну.
Бразильська модель Алессандра Амбросіо відпочила на вечірці Darren Dzienciol у Бель-Ейрі у Каліфорнії.
На паті 40-річна модель прийшла практично в такому ж образі, як колись виходила на подіум в рамках щорічного Victoria Secret Fashion Show. На Алессандрі був білий боді, розшитий камінням, ангельські крила, колготи в сітку та босоніжки відтінку металік на високих підборах.
Амбросіо одягла перуку з блакитним довгим волоссям, а на голові у неї красувався незвичайний головний убір. Макіяж на обличчі моделі також відповідав святу, у вухах виблискували сережки-висячки, на шиї – кольє, а навколо очей були наклеєні стрази. Модель мала дуже ефектний вигляд.
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