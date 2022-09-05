Як наречена: 56-річна Сальма Гаєк з'явилася на лондонській вечірці в білій сукні

Зірка обрала образ від одного з улюблених Модних домів.

2 серпня Сальмі Гаєк виповнилося 56 років. Відсвяткувала день народження акторка на розкішній яхті, а за день вирушила до Лондона, де відвідала вечірку у лондонському готелі Claridge's.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Акторка мала неймовірний вигляд у білій багатошаровій сукні з мереживними рюшами та пишною спідницею від італійського Модного дому Gucci. Це вбрання зірки доповнювала біла сумка-шобо з короткою ручкою від Bottega Veneta, висока зачіска та кілька діамантових прикрас.

Захід, який відвідала Сальма, була презентацією книжки мемуарів "Видима людина" Едварда Еннінфула. Компанію знаменитості склав її чоловік – мільйонер Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

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