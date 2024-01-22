Як наречена: Джорджина Родрігес у мереживній сукні вийшла у світ з Кріштіану Роналду

29-річна модель, інфлуенсер – Джорджина Родрігес – супроводжувала коханого та батька своїх дітей – футболіста Кріштіану Роналду – на щорічній церемонії нагородження гравців за версією Globe Soccer Awards, які досягли найбільших висот у футболі за минулий рік.

Для виходу у світ Дорджина обрала лук, в якому була схожа на наречену: білу мереживну міні-сукню з високим коміром і вирізом у зоні декольте від дубайського дизайнера Ali Karoui, яку доповнила білими туфлями на високих підборах та численними прикрасами з діамантами. Волосся дівчина вирівняла і поклала по проділу, а макіяж зробила у натуральних теплих відтінках. Роналду ж був у костюмі Gucci та темно-синій водолазці.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

До речі, Кріштіану став переможцем у трьох номінаціях.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес продемонструвала ефектний образ у червоній сукні з тонкої напівпрозорої тканини з декольте, що підкреслила її груди.

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