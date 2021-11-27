Як несподівано: у проєкт "Холостячка" повернувся один учасник

Як несподівано: у проєкт "Холостячка" повернувся один учасник

Це стало шоком для інших учасників шоу.

В одинадцятому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка-2" на церемонії троянд неочікувано з'явився учасник, який раніше залишив проєкт, - психолог Роман Свечкоренко.

Чоловік був офіційно нерозлучений із дружиною, тому Злата відправила його додому вирішити це питання. І ще тоді вона йому сказала, що буде чекати на нього.

Роман офіційно оформив розлучення і повернувся на проєкт боротися за серце Огнєвіч.

Співачка, хоч і неочікувала побачити Романа, але дуже зраділа його появі, а от чоловіки були шоковані і навіть засмутилися через це, адже вважають Свечкоренка серйозним конкурентом у шоу.

"Ого! Оце сюрприз", - вигукнув Андрій Задворний, коли побачив Романа.

"Мені пофіг, що вони там думають. Я далеко не аутсайдером був у середині проєкту. Мені хотілося, щоб наша історія зі Златою продовжувалась", - сказав поза кадром Свечкоренко.

Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ

"Я дуже хочу з Ромою сходити на побачення, тому що у мене були до нього почуття від самого початку - з першої вечірки. І для мене дуже важливо знати, чи залишився до Роми в мені ось цей вогонь, інтерес", - прокоментувала своє рішення Огнєвіч.

Злата дала троянду Роману і сказала йому: "Ну що ж, до зустрічі у фіналі!"

Свечкоренко зрадів цьому і сказав, що він щасливий, що у нього буде побачення із артисткою.

Він також додав: "Я думаю, що їм (чоловікам, - прим.ред.) не варто розслаблятися. Зі свого боку, я зроблю все, що можливо".

Нагадаємо, під час церемонії троянд Злата попрощалася із Максимом Тарапатою, якому більшість пророкували перемогу у проєкті. Більшість шанувальників шоковані рішенням артистки.

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