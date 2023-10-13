Як незвичайно: Джулія Фокс одягла спідню білизну поверх одягу і прийшла так на інтерв'ю

Вона ніколи не дотримується правил моди і намагається завжди мати незвичайний та цікавий вигляд.

Американська модель Джулія Фокс продовжує дивувати своїм незвичайним стилем та любов'ю до епатажного вбрання. 12 жовтня зірка з'явилася на вулиці у Нью-Йорку у білому ансамблі.

На Фокс були бриджі з рюшами та заниженою талією. Поверх цих сміливих штанів вона одягла білі труси з гумками з такої самої тканини та дизайну, вигляд це мало незвичайний та досить сміливий.

Також на ній був кроптоп із рукавами-ліхтариками, прозорі рукавички та туфлі на величезній підошві та на платформах. Образ вона доповнила латте-макіяжем, укладанням та напівпрозорою сумкою у вигляді серця. Образ Фокс був від Babak Rachpoot.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Фото папараці зробили, коли модель йшла на інтерв'ю у FOX Studios, щоб знову розповісти про свою книгу Down the Drain, яка нещодавно надійшла у продаж.

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