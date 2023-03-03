Як незвичайно: Емілі Ратаковскі з'явилася на публіці з величезною калою на грудях

Це вбрання справді виділялося на тлі інших і стало одним із найцікавіших на заході.

3 березня в межах Тижня моди в Парижі відбувся показ нової колекції осінь-зима 2023-2024 бренду Loewe. Однією з гостей модного шоу стала американська супермодель Емілі Ратаковскі.

Дівчина привернула до себе особливу увагу, оскільки прийшла на показ у оригінальному образі.

Емілі одягла чорні широкі штани класичного фасону з металевим топом у вигляді величезної квітки кали.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Квітка була розфарбована в зелений та рожевий колір і трималася на дівчині за допомогою спеціальних металевих кріплень на спині.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Образ Ратаковскі доповнила бежевими босоніжками, чорним клатчем та нюдовим макіяжем. Волосся вона зібрала у високий пучок.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

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