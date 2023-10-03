Як незвичайно: Енн Гетевей сфотографували в Нью-Йорку дорогою на інтерв'ю

Зірка прийшла на шоу, щоб розповісти про свій новий фільм "Іди до мене, дитинко".

Голлівудську акторку та володарку "Оскара" — 40-річну Енн Гетевей — помітили папараці в Нью-Йорку на інтерв'ю. Енн відвідала шоу Good Morning America.

Одягнена вона була в досить незвичайне вбрання, яке складалося з жакету та штанів, але не звичайних, а їз двох видів тканини – чорної костюмної та джинсової. На жакеті з деніму була імітація корсета, а на штанах - джинсів.

Доповнили образ акторки укладання локонами, макіяж та босоніжки на високій платформі.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

А ще зовсім нещодавно акторка продемонструвала гламурний образ у золотій сукні з "голими" вставками на заході косметичного бренду Shiseido, який також відбувся у Нью-Йорку.

Читайте також:

Образи акторки Енн Гетевей (19 фото)