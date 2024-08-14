Як незвичайно: Гайді Клум прогулялася містом у джинсах з вирізами під сідницями

Зірка підкреслила фігуру оригінальним вбранням.
Супермодель, а також відома телеведуча Гайді Клум знову розпочала роботу. У США стартували знімання нового сезону шоу America's Got Talent, де вона є однією із суддів.
Клум помітили на вулиці, коли вона в ефектному образі вийшла з машини та прямувала на роботу. На ній були туфлі зі стразами на дуже високих підборах, які вона носила у поєднанні з гламурним бежевим боді та улюбленою сумкою Birkin від Hermes.
Однак головною особливістю образу стали джинси, адже вона одягла дуже креативну модель з розрізами під сідницями.
Образ вона завершила сонцезахисними окулярами, макіяжем, укладанням та безліччю прикрас, серед яких можна помітити підвіску з ім'ям її чоловіка – Том.
Ця її поява на публіці трапилася лише за кілька годин до того, як вона вийшла на червону доріжку. Клум продемонструвала золотисте вбрання перед першим чвертьфіналом 19-го сезону шоу. Ці сукня і плащ були від бренду Christian Siriano з колекції осінь-зима 2024.
Читайте також:
- Вау, як незвичайно: Гайді Клум одягла на червону доріжку сукню з яскравою торочкою
- Яка гарна: Гайді Клум у персиковій сукні з воланами позувала на галавечорі
- Топлес и в стрингах: супермодель Хайди Клум поделилась пикантным видео с отпуска