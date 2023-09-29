Як незвичайно: Кейт Бекінсейл з'явилася на публіці в гламурному боді і у величезному капелюсі з фатою

Хоча здавалося, що сьогодні здивувати вбранням когось дуже складно, у Кейт це однозначно вийшло.
50-річна акторка Кейт Бекінсейл у четвер, 28 вересня, відвідала захід Zodiac Ball, який минув у маєтку Гудіні в Лос-Анджелесі. Зірка продемонструвала красивий образ, що включав довгу фату кремового кольору до підлоги зі шлейфом.
Кріпилась фата на величезний капелюх і мала декор у вигляді золотистих аплікацій. Також на акторці було ефектне боді кремового кольору з камінням та декольте.
Доповнила образ Кейт туфлями на величезних платформах золотого кольору, сережками та розкішним макіяжем із золотистими тінями.
Однак це не перше її вбрання із прозорої тюлевої тканини цього місяця. Нещодавно Кейт у вбранні із абсолютно прозорою деталлю на спідниці прийшла на показ Bach Mai весна-літо 2024.
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