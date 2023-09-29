Як незвичайно: Кейт Бекінсейл з'явилася на публіці в гламурному боді і у величезному капелюсі з фатою

Хоча здавалося, що сьогодні здивувати вбранням когось дуже складно, у Кейт це однозначно вийшло.

50-річна акторка Кейт Бекінсейл у четвер, 28 вересня, відвідала захід Zodiac Ball, який минув у маєтку Гудіні в Лос-Анджелесі. Зірка продемонструвала красивий образ, що включав довгу фату кремового кольору до підлоги зі шлейфом.

Кріпилась фата на величезний капелюх і мала декор у вигляді золотистих аплікацій. Також на акторці було ефектне боді кремового кольору з камінням та декольте.

Доповнила образ Кейт туфлями на величезних платформах золотого кольору, сережками та розкішним макіяжем із золотистими тінями.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Однак це не перше її вбрання із прозорої тюлевої тканини цього місяця. Нещодавно Кейт у вбранні із абсолютно прозорою деталлю на спідниці прийшла на показ Bach Mai весна-літо 2024.

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