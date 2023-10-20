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Як незвичайно: модель Джулія Фокс вшанувала пам'ять принцеси Діани вбранням ручної роботи

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Як незвичайно: модель Джулія Фокс вшанувала пам'ять принцеси Діани вбранням ручної роботи

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Вбрання вона підібрала із зображенням найвідомішої британської особи.

Модель Джулія Фокс зараз проводить час у Лондоні, куди прилетіла для реклами своїх мемуарів Down The Drain. Знаменитість щодня відвідує різні інтерв'ю та навіть вийшла на сцену під час концерту Мадонни в Лондоні.

Також Фокс помітили на вулиці в Лондоні в дуже незвичайному та тематичному вбранні із зображенням принцеси Діани. Аутфіт зірки був від британських брендів і включав білу мереживну спідницю нижче колін цікавого дизайну, оскільки вона складалася з широкого пояса до якого кріпилася тканина на великих карабінах. Автором цієї речі є бренд Chopova Lowena.

Також Фокс одягла ще одну цікаву річ – білий корсет ручної роботи від EVE. Згідно з описом в Instagram, корсет пошитий з гобелену із зображенням покійної принцеси, який дизайнерка знайшла на секондгенді. Перш ніж опинитися у Джулії, бренд виставляв цю модель на своїй сторінці.

Також образ Фокс доповнила білими чоботями, зачіскою з бантом у волоссі, яскравим макіяжем та сумкою-хобо із зображенням прапора Великоъ Британії.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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