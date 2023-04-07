Як незвичайно: репспівачка прийшла на церемонію GQ у вбранні із ефектним декольте

Це був один із найяскравіших образів церемонії.

23-річна американська реперша Глорія Вудс, більш відома під псевдонімом GloRilla, з'явилася серед гостей церемонії видання GQ Global Creativity Awards.

Для червоної доріжки зірка обрала незвичайну сукню у приголомшливий синій колір. Вбрання складалося з довгої спідниці зі шлейфом фасону "русалка" і корсетного топу.

Верхня частина цього ансамблю привертала особливу увагу, оскільки він мав ефектне дуже глибоке фігурне декольте практично до пупа.

Вбрання GloRilla доповнила сережкиами, браслетом на зап'ясті та елегантною зачіскою. У макіяжі вона зробила акцент на очах, наклеївши довгі чорні вії.

GloRilla / Фото: Associated Press

Також серед гостей заходу були акторки Чон Хо Йон, Ганна Веддінгем та журналістка Анна Вінтур.

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