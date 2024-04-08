Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як незвичайно: Зендея на презентації фільму з'явилася у туфлях із тенісними м'ячами на підборах

Як незвичайно: Зендея на презентації фільму з'явилася у туфлях із тенісними м'ячами на підборах

Зендея / Фото: Getty Images

Акторка підкреслила струнку фігуру мінівбранням.

Зендея продовжує підкорювати шанувальників своїм креативним вбранням, яке для неї підбирається персональний стиліст Лоу Роуч. На фотокол у Римі, де презентували фільм "Суперники", дівчина знову вийшла у луку від бренду Loewe.

Це її вбрання було у тенісній стилістиці, щоб відповідати темі фільму, який розповідає про професійних тенісистів. Сукня Зендеї була коротка, з глибоким V-подібним декольте, спідницею зі складками, а також повністю всипана стразами.

Волосся акторка зібрала у високу зачіску, одягла кілька прикрас із діамантами та зробила легкий макіяж.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Однак найбільше у луку привернули увагу білі туфлі від Loewe, оскільки вони були прикрашені великими тенісними м'ячами.

Туфлі Зендеї / © Getty Images
Туфлі Зендеї / Фото: Getty Images

Раніше образ від Loewe Зендея вже одягала і вн також був тематичним — на презентацію фільму "Суперники" в Австралії вона прийшла в смарагдовій сукні, всипаній стразами та із зображенням тенісиста.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Читайте також:

Як Зендеї всього за декілька років вдалося стати законодавицею моди для молоді усього світу

Як Зендеї всього за декілька років вдалося стати законодавицею моди для молоді усього світу

Повʼязані теми:

Наступна публікація