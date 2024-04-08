Як незвичайно: Зендея на презентації фільму з'явилася у туфлях із тенісними м'ячами на підборах

Акторка підкреслила струнку фігуру мінівбранням.
Зендея продовжує підкорювати шанувальників своїм креативним вбранням, яке для неї підбирається персональний стиліст Лоу Роуч. На фотокол у Римі, де презентували фільм "Суперники", дівчина знову вийшла у луку від бренду Loewe.
Це її вбрання було у тенісній стилістиці, щоб відповідати темі фільму, який розповідає про професійних тенісистів. Сукня Зендеї була коротка, з глибоким V-подібним декольте, спідницею зі складками, а також повністю всипана стразами.
Волосся акторка зібрала у високу зачіску, одягла кілька прикрас із діамантами та зробила легкий макіяж.
Однак найбільше у луку привернули увагу білі туфлі від Loewe, оскільки вони були прикрашені великими тенісними м'ячами.
Раніше образ від Loewe Зендея вже одягала і вн також був тематичним — на презентацію фільму "Суперники" в Австралії вона прийшла в смарагдовій сукні, всипаній стразами та із зображенням тенісиста.
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